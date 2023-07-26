Бунт и госпереворот? Президент Нигера задержан собственной охраной

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Что происходит на улицах столицы африканского государства в данный момент?

Президент Нигера Мохамед Базум был задержан своей же охраной. Об этом сообщает AFP.

«Вооруженные силы Нигера выдвинули ультиматум гвардии, который был отвергнут мятежниками», — говорится в сообщении.

Более того, есть информация о том, что окружена резиденция Базума, однако офис президента Нигера уже опубликовал заявление о том, что глава государства и его семья не пострадали.

В заявлении, опубликованном на официальном портале администрации президента сообщается, что президент чувствует себя хорошо, а армия и национальная гвардия готовы атаковать подверженную обидам группу из президентской гвардии, если она не приведет себя в чувство.

Также известно, что смуту связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Тем не менее, СМИ пишут, что пока в столице спокойно, интернет работает, никаких звуков стрельбы в городе нет.

Если переворот вдруг случится, то он станет шестым за три года в Африке. Но журналисты и эксперты мировых издания склоняются к тому, что это проблемы в гвардии президента.

Напомним, Мохамед Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции.

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