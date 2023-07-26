Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе ООН по Украине

Россия в знак протеста не стала выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

Западные страны продолжают делать недружественные шаги.

Великобритания заблокировала выступление одного из российских докладчиков на Совбезе ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что выступить не смог епископ Гедеон на заседании, посвященном ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В связи с этим российская сторона приняла решение не участвовать.

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих», — сказал дипломат.

В середине июля ситуация на Украине стала центральной темой заседания Совбеза ООН. Его как раз и созвали из-за «зерновой сделки», которая прекратила свое действие, поскольку условия Москвы так и не были выполнены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что было на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке.