«Права на ошибку нет»: Анна Асти боится, когда снимают ее выступления

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Больше полутора лет певица выступает сольно.

Анна Асти боится, когда снимают ее выступления. О своих переживаниях при выходе на сцену певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

Музыкальная карьера артистки сейчас в самом разгаре. В ноябре 2021 года стало известно о том, что Анна Асти решила покинуть группу Artic & Asti, и уже больше полутора лет девушка выступает сольно, причем очень успешно. У певицы огромная армия поклонников, она собирает полные залы почитателей ее творчества не только в России, но и за пределами страны.

«Перед тем, как выходишь на сцену, нервничаешь, капец! Самое страшное — это съемки, потому что все записано, то есть это не просто видосик с телефона. Все записано, и права на ошибку у тебя просто нет», — объясняет Анна Асти.

Тем не менее, несмотря на переживания перед выступлением, певица также ощущает и поддержку от своих поклонников, которые ей вселяют веру в то, что у нее все получится.

Анна Асти приняла участие в VK Fest 2023, мероприятие состоялось в московском парке Горького. Фестиваль посетили практически все звезды отечественного шоу-бизнеса, почивающие сегодня на лаврах популярности. Не все из них, к слову, так праведно служат музыке, как героиня этого интервью, порой позволяя себе (или просто допускают) дерзкие выходки и даже крупные скандалы. Помимо творчества знаменитости публично обсуждают свою и чужую личную жизнь, делятся проблемами и даже признаются в серьезных грехах.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Асти призналась, почему не любит 14 февраля.