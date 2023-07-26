Все под контролем? Что ответили в ФАС о растущих ценах на гречку

ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на гречку

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После поднятия ключевой ставки Центробанком появляются новости о том, что продукты могут подорожать — так ли это?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на гречку в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого в СМИ появилась информация о словах гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), который спрогнозировал рост цен на гречневую крупу уже в сентябре.

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей», — говорится в сообщении ФАС.

Также в ведомстве уточнили, что в стране запрещено координировать действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, что может привести к установлению или поддержанию цен. В данном случае, ФАС предупреждает, что всем нужно соблюдать требования закона и поэтому в случае обнаружения необоснованных цен в магазинах будут предприняты все меры.

На фоне того, что Центробанк поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых, в России стали ходить слухи о том, что цены на нужные продукты начнут скоро подниматься. Однако эксперты уверяют, что бояться нечего — все под контролем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как отразится поднятие ключевой ставки на россиянах.