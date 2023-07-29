Певица Анна Асти призналась, что в ее райдере ради шутки прописаны стейк из фламинго и салат из игуаны

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Своими требованиями певица шокирует организаторов.

Анна Асти оправдалась за свой райдер. Наличие в списке требований необычных позиций певица эксклюзивно объяснила в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

По словам артистки, в ее райдере обязательно должна быть вода определенной марки.

«У меня есть вода, которую я действительно могу пить, и мне очень важно утром выпивать всю бутылочку этой воды для того, чтобы я вообще в принципе пила. А пью я только одну воду, поэтому мне это очень важно. Это не супердорогая вода, самая обычная, просто мне вкусно, и она должна быть в райдере», — поделилась Асти.

Также в райдере певицы есть стейк из фламинго и салат из игуаны. По словам Асти, эти позиции ее команда добавила в конец списка специально, чтобы понимать, кто дочитывает райдер артистки.

«Там правда сюр такой! <…> И люди когда-то даже пытались найти. Я говорю: „Господи! Они чуть не убили игуану, мамочки!“. Они позвонили, а мы сказали, что это шутка. <…> Я знаю, что будет много хайпа, люди прочитают только заголовки и скажут: „Она убивает фламинго!“. Но я не убиваю фламинго, это важно!» — смеется певица.

Анна Асти приняла участие в VK Fest 2023, мероприятие состоялось в московском парке Горького. Фестиваль посетили практически все звезды отечественного шоу-бизнеса, почивающие сегодня на лаврах популярности. Не все из них, к слову, так праведно служат музыке, как героиня этого интервью, порой позволяя себе (или просто допускают) дерзкие выходки и даже крупные скандалы. Помимо творчества знаменитости публично обсуждают свою и чужую личную жизнь, делятся проблемами и даже признаются в серьезных грехах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асти объяснила, почему вокруг ее имени нет грязных инфоповодов.