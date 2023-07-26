Двухлетнюю девочку убило током у бассейна на Кубани
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Скорая приехала вовремя, но врачи не смогли помочь ребенку.
Маленькая девочка погибла от удара током после выхода из бассейна одного из отелей в Краснодарском крае. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Семья с двухлетней дочкой приехала в отель 23 июля. Девочка решила искупаться в бассейне, а потом побежала на газон, где лежал неизолированный провод.
«На место была вызвана бригада скорой помощи, однако малолетняя скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
На данный момент возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы, хозяйки отеля. Ее подозревают в ненадлежащем оказании услуг, которое повлекло смерть человека.
Возбуждено уголовное дело, а расследование находится на контроле главы краевого управления Следственного комитета Андрея Маслова.
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