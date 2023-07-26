У берегов Нидерландов загорелось судно с машинами на борту

Грузовое судно, перевозившее почти три тысячи автомобилей, загорелось у берегов Нидерландов

Фото: Reuters / COASTGUARD NETHERLANDS

Корабль направлялся из Германии в Египет.

У берегов Нидерландов загорелось грузовое судно с несколькими тысячами автомобилей на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану.

Сообщения о пожаре на судне под названием Fremantle Highway поступили еще ночью, но тогда экипаж пытался потушить его самостоятельно.

«В конечном счете было решено провести эвакуацию людей на судне с помощью вертолетов и спасательных лодок», — говорится в сообщении.

Несмотря на спасательную операцию, один член экипажа погиб, несколько человек пострадали.

Известно, что на судне находилось около трех тысяч машин и все они направлялись из Германии в Египет. По предварительным данным, пожар возник из-за одного электроавтомобиля на борту.

К слову, пожар все еще не потушен, пока спасатели пытаются предотвратить затопление и ликвидировать очаг возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как иностранный сухогруз горел у берегов Приморья.