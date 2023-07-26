Пассажир из ОАЭ пытался провезти в Москву бриллианты в трусах

ФТС: у прилетевшего в Москву иностранца нашли в трусах 62 бриллианта

Фото: Пресс-служба Федеральной Таможенной службы

Стоимость драгоценных камней оценили в пять миллионов рублей.

В московском аэропорту Внуково задержали прилетевшего из ОАЭ 39-летнего гражданина Узбекистана, который пытался провезти в Россию бриллианты в трусах. Об инциденте сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Драгоценные камни обнаружились после того, как в результате сканирования в багаже мужчины заметили большое количество предметов, похожих на электронные устройства.

При досмотре в чемодане мужчины нашли 13 упаковок с гаджетами Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни. При этом самих камней в чемодане не было.

На требование добровольно выдать контрабанду, мужчина заявил, что таковой не имеет. Однако при личном досмотре в его трусах нашли россыпь мелких и 62 крупных камня, завернутых в три полиэтиленовых пакета.

Экспертиза установила, что задержанный пытался провезти бриллианты на общую сумму более чем в пять миллионов рублей.

Выяснилось, что мужчина работает в крупной авиакомпании в ОАЭ, а камни вез в Россию якобы в подарок родственникам. Сам он утверждает, что найденные бриллианты стоят не более 17 тысячи долларов — около 1,5 миллиона рублей.

Сейчас неудачливый контрабандист заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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