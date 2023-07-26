Минобороны сообщило об успешном наступлении на куземовском направлении

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ведомстве рассказали об успехах российской армии в хоне спецоперации за последние сутки.

Российские военные проводят успешное наступление на куземовском направлении и уже заняли более выгодные позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции», — уточнил он.

Так, на данном направлении потери противника за сутки составили до 135 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запрожской области.