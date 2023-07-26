Связи с США или болезнь? Почему глава МИД Китая Цинь Ган отправлен в отставку

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После долго отсутствия министра в публичном пространстве было объявлено о его увольнении.

Неожиданную отставку Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая в политических кругах объясняют слишком тесными контактами с США, болезнью, а также внебрачными связями дипломата. Имеют ли эти версии под собой серьезное основание, ИА Регнум рассказали известные российские китаеведы.

Системное недопонимание

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, отставка Цинь Ган связана с тем, что он не вписался в китайский политический бэкграунд и не сработался с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который сейчас назначен на его место.

«Я думаю, что речь о системном недопонимании между Цинь Ганом и Ван И. Последний полностью переподчинил министерство иностранных дел партийному руководству. Ван И и так занимал самую высокую позицию, которую только можно придумать для дипломата», — сказал Маслов.

Слухи о внебрачных связях и слишком тесных контактах Цинь Гана с американским бизнесом, по мнению эксперта, не раскрывают всей серьезности ситуации. Вместе с тем, отметил Маслов, Цинь Ган долгое время входил в группу людей, ориентированных на западный стиль ведения переговоров и бизнеса.

По мнению эксперта, смена главы МИД КНР вряд ли отразится на китайской позиции по отношению к России. Маслов пояснил, что внешнеполитический курс Китая определяет не МИД, а Политбюро ЦК Компартии страны, куда Цинь Ган не был вхож. В свою очередь с Ван И, который ранее уже возглавлял МИД КНР, у Москвы сложились вполне нормальные и конструктивные отношения. Дипломат быстро и четко реагировал на все российские пожелания в «разумных пределах», заключил Маслов.

Тяжелая болезнь

И.о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин предположил, что Цинь Ган в чем-то провинился, а Ван И поручили временно взять на себя функции главы МИД с учетом его опыта на этой должности.

Отставка Цинь Гана, уверен Лукин, произошла не по политическим причинам. Эксперт отметил, что среди западных журналистов ходили слухи о личных проблемах, некорректном поведении и неформальных отношениях экс-министра с некой женщиной.

«Не думаю, что его сняли за то, что он проводил какую-то неверную линию во внешней политике», — сказал Лукин.

По версии главного научного сотрудника Института востоковедения РАН Андрея Островского, причиной отставки китайского министра стала болезнь, несовместимая с выполнением возложенных на него обязанностей.

«Цинь Ган, судя по всему, тяжело заболел. А предстоят довольно серьезные мероприятия — например, саммит БРИКС. А Ван И в курсе дела, и он заменил Цинь Гана. Тем более что он до этого управлял главным внешнеполитическим ведомством Китая, пока Цинь Ган сидел в США», — отметил эксперт.

Островский, так же, как и Маслов, считает, что назначение главой МИД Ван И не грозит России ухудшением отношений с Китаем. Эксперт отметил, что этот дипломат «достаточно хорошо» расположен к нашей стране.

Как ранее писал 5-tv.ru, парламент КНР сообщил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И новым главой МИД. До этого Цинь Ган около месяца не появлялся на публике, что породило многочисленные спекуляции в мировых СМИ на тему его исчезновения.