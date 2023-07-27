«Я конечно вернусь»: Алла Рид представила первый женский альбом «Мой Высоцкий»

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Поляков; 5-tv.ru

Несмотря на новое прочтение песен советского автора-исполнителя, участница шоу «Голос» оставила в своих работах нерв великого барда и драматизм, который он вкладывал в произведения.

В день памяти Владимира Высоцкого в Государственном Музее его имени состоялась презентация альбома Аллы Рид «Мой Высоцкий». Советский поэт, автор и исполнитель ушел из жизни ровно 43 года назад. На памятном событии присутствовала и съемочная группа 5-tv.ru.

По признанию Аллы Рид, любовь к Владимиру Высоцкому привил ее наставник в шоу «Голос» Александр Градский.

«Мы с Александром Борисовичем Градским готовились к третьему туру телепроекта «Голос», и он мне сказал: «Ты поешь джаз, ты поешь мировые хиты, ты здорово поешь всю эту музыку, а я хочу открыть в тебе талант драматической певицы», — вспоминает Алла Рид.

Как рассказывает артистка, для обновления репертуара они рассматривали военные, драматические композиции, как вдруг Градский решил остановиться на лирике Владимира Высоцкого.

«У меня даже в мыслях никогда не было, что я буду петь такую музыку и что я смогу в этом найти какое-то свое лицо», — эксклюзивно призналась Алла Рид в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Градский предложил исполнить песню «Я несла свою беду». По воспоминаниям певицы, маэстро занялся подготовкой ее номера, напрямую работая с оркестром и создавая новое прочтение композиции. Номер был феерически воспринят публикой, став одним из самых успешных.

Получив предложение работать в театре «Градский Холл», Алла Рид все больше стала погружаться в творчество советского барда. Поскольку Александр Борисович любил композиции Высоцкого, в театре стали традицией ежегодные концерты в память о нем.

Рид стала более тщательно смотреть, какие еще песни смогут органично вписаться в ее репертуар. Как отмечает певица, работы поэта разноплановые и многообразные: есть и мужское творчество, и более развлекательные произведения. Однако ее всегда привлекали именно его драматические творения. Долгие годы работы с шедеврами Владимира Высоцкого вылились для Аллы Рид в создание своего собственного альбома.

«Я стараюсь оставить его нерв и оставить драйв и фразировку. Я не делаю из его песен что-то новое в плане того смысла, который вкладывал автор. Я их проживаю по-своему, у меня нет никакого копирования естественно его тембра, но я оставляю его стиль и в этом плане, мне кажется, что мне как раз-таки удается достучаться до зрителя, потому что в этих вещах, в моем прочтении все равно слышен Высоцкий с его той идеей, с тем нервом и с тем драматизмом, который он вкладывал, когда писал эти песни», — объясняет Алла Рид.

По мнению сына Владимира Семеновича, российского актера и кинорежиссера Никиты Высоцкого, творчество его отца первобытно и уникально, поэтому их фамилия находится на слуху даже спустя 43 года после смерти автора-исполнителя.

«Ответа какого-то однозначного, конечно, нет. <…> Он невероятно энергичен, обаятелен, и это есть и в текстах, и в его интонациях, и в его ритмах. То, чего он касался, это вещи очень серьезные, очень глубокие, которые не меняются так быстро, как, скажем, меняется наша жизнь. <…> Золото не ржавеет. Настоящее творчество, настоящая поэзия без возраста», — убежден кинорежиссер.

Как считает Никита Высоцкий, самое важное в альбоме и самое, на первый взгляд, простое заключается в том, что Алла Рид понимает, о чем поет.

«Очень многие люди демонстрируют, когда поют Высоцкого, свои вокальные данные, свои какие-то хитроумные ходы, связанные с аранжировками, а она понимает, о чем композиции, для нее Высоцкий имеет значение», — подмечает наследник барда.

«Я, мои друзья — поколение, которое не просто любит Высоцкого, а меряет по нему свои шаги, свои взгляды, что такое хорошо и что такое плохо. Мы многие моменты обращаем к Высоцкому, и вдруг Алла начала исполнять Высоцкого, причем на самом высоком художественном уровне. Замечательные каверы. Она внесла некую новую страсть, новое понимание, новую возможность донести творчество великого поэта», — отметил бизнесмен Леонид Боярский.

Альбом Аллы Рид представлен на диске и на виниловой пластинке.

Еще больше о том, как участница шоу «Голос» не только попала в команду Александра Градского, но и впоследствии пришла работать в его театр, определив для себя будущее развитие карьеры как драматической певицы, смотрите подробнее в интервью Аллы Рид с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.