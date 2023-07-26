Это пьют дети! Роспотребнадзор обеспокоился из-за качества молока в стране

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Что попадает к людям на стол вместо натурального фермерского продукта?

Роспотребнадзор обеспокоен качеством молока — сразу в шести регионах обнаружили подделки. На бутылках нет обязательной маркировки, внутри — непонятная жидкость.

В Петербурге вообще пугающие цифры: нарушать требования ГОСТа на производстве только за последний год там стали в пять раз чаще. А в соцучреждениях и вовсе в каждой третьей бутылке — не молоко, а фальсификат.

А ведь пьют его в том числе в приютах и детских домах. Корреспондент «Известий» Анна Воропай проверила в лаборатории, что в составе вместо натурального фермерского продукта, и насколько это опасно для здоровья.