Колоссальный взрыв: цистерны вспыхнули на газозаправочной станции в Казахстане

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ходанов; 5-tv.ru

Частные дома находятся через дорогу — всего в 100 метрах от очага.

Крупный пожар тушат в казахстанском Экибастузе — на газозаправочной станции вспыхнули четыре цистерны, затем прогремел мощный взрыв. Пламя моментально перекинулось на соседний магазин с продуктами.

Спасатели не дают ему распространиться дальше. Частные дома находятся через дорогу — всего в 100 метрах от очага.

К этой минуте стало известно, что пожар удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Объездной дороге под Тюменью взорвалась припаркованная «Газель». Момент эпичного взрыва успели снять на видео очевидцы события. Внутри грузового авто никого не было, от взрыва машины тоже никто не пострадал.