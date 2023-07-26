Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой

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В результате обе оказались с тяжелыми травами. Почему животное решило напасть?

Женщина с ребенком пострадали от лап медведя на местной зооферме в тульском городе Алексин. Об этом сообщает местная служба новостей ТСН-24.

Мама с ребенком решили понаблюдать за хищником и подошли ближе к вольеру. В какой-то момент медведь просунул сквозь решетку лапу и схватил ребенка. Женщина в испуге бросила спасть малышки и оказалась между зверем и ребенком. В итоге обе пострадали. У женщины — перегрызены сухожилия на кисти руки, у девочки — перелом пальца.

Позже выяснилось, что у медведя нет ветеринарного паспорта и прививки от бешенства. В случившемся уже разбираются сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Магадане в результате нападения медведя погибла молодая девушка.