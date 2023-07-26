«Право на жесткие меры»: Захарова отреагировала на очередные атаки Украины

Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право ответить на атаки Украины

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

По мнению дипломата, Киев не стесняется публично брать на себя ответственность за акции террористического характера.

Россия оставляет за собой право жестко ответить на атаки Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на совершенные в этом месяце преступления в отношении России, в том числе и атаку на Крымский мост, а также поселок в Крыму, когда погибла 14-летняя девочка.

«Все эти преступления тщательно расследуются Следственным комитетом России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры. Киевский режим начал активно применять на поле боя поставленные США кассетные боеприпасы. 22 июля этим видом вооружения и обстрелян гражданский автомобиль с журналистами, погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения различной степени тяжести получили четверо его коллег», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Киев не стесняется публично брать на себя ответственность за акции террористического характера, поскольку уверен, что осуждение со стороны Запада не последует.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны сообщили о нанесении группового удара по объектам в Одессе, где готовились террористические акты против России. Он был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

По данным министерства, Украина готовила теракты с применением безэкипажных катеров, также удар был нанесен по местам их изготовления.