Жительница Кубани рассказала, на что тратит выигранные в «Русское лото» 500 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Столото

У победительницы лотереи — амбициозные планы: не потратить, а преумножить полученный выигрыш.

Бухгалтер из Краснодарского края Светлана Брагина* 1 января 2022 года разделила поровну главный приз новогоднего тиража «Русского лото» — 1 миллиард рублей — с жителем Крыма Владимиром Исаковым. Получив солидный денежный приз, она решила полностью изменить свою жизнь.

Раньше Светлана работала бухгалтером на крупном предприятии. Разобравшись с кредитами и первостепенными нуждами, она решила всерьез заняться гостиничным бизнесом.

«Прежде чем вкладывать деньги в гостиничный бизнес, я досконально изучила все нюансы, прошла обучающие курсы и семинары. Долго выбирала локации и предложения по недвижимости. В итоге купила готовую гостиницу в Сочи. <…> Если бы не выигрыш в лотерею, я бы не смогла открыть собственное дело, ведь нужны были приличные инвестиции», — рассказала бывший бухгалтер.

Светлана с мужем относятся к отелю как к детищу: с большой любовью и заботой.

«Каждого гостя принимаем от души и стараемся, чтобы отдых оставил приятные впечатления. Отель — небольшой, семейный, уютный, тихий, спокойный», — делится победительница.

Фото: Пресс-служба Столото

Перед собой Светлана поставила амбициозную задачу: не тратить деньги впустую, а преумножить, сделать интересный бизнес. Она считает это своеобразным испытанием.

«Деньги нужно вкладывать: в приоритетные дела, в отдых, в семью. Деньги должны работать, а не лежать под матрасом», — считает победительница новогоднего тиража «Русского лото».

Но не все пошло в дело. Женщина старается не забыть ни про себя, ни про родных, ни про добрые дела. Она, например, дала стартовый капитал своей дочери, чтобы наследница с мужем развивались самостоятельно. Удается Светлане и наконец-то получить удовольствие, расслабиться и отдохнуть.

«У меня появилась возможность чаще путешествовать. Благодаря выигрышу, во время путешествий появилась свобода выбора тех же гостиниц. Недавно была в Стамбуле. Хотя помню времена, когда мне приходилось брать кредит, чтобы вывезти своего ребенка на море», — делится Светлана Брагина.

Также победительница делает пожертвования на благотворительность, но не готова подробно афишировать эту тему.

* Фото публикуется с разрешения победительницы

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