Ни одно министерство не поддержало ускоренную выдачу загранпаспорта в РФ

МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за дополнительную плату

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Почему данная идея не нашла поддержки?

В МВД России, ФСБ и Минфине не поддержали идею провести в Москве эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов за отдельную плату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ первого заместителя министра Александра Горового.

Главным аргументом против оказалось то, что при рассмотрении заявления на предоставление загранпаспорта проверяется, есть ли ограничения для гражданина на выезд за границу. А сроки проверки — оптимальные и не могут быть скорректированы в меньшую сторону.

Более того, в Минфине также уточнили, что уменьшение размера или отмена государственной пошлины за выдачу загранпаспорта может вообще повредить федеральному бюджету.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил провести в столице эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов за деньги. Письмо было адресовано премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов возобновляется в России.