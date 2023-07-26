Украинский активист Друзенко и телеведущая Мосейчук объявлены в розыск

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СК РФ еще в марте 2023 года возбудил уголовные дела в отношении данных лиц.

МВД России объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук. Информация следует из базы данных ведомства.

Еще в 2022 году глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского врача и руководителя проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко и в отношении и украинской телеведущей телеканала «1+1» Натальи Мосейчук, которая позволила себе угрозы в адрес российских летчиков и их семей.

СК РФ в марте 2023 года возбудил уголовные дела в отношении Друзенко и Мосейчук. Им грозит до шести лет лишения свободы по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело против украинского врача.