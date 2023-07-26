В России запретят регистрироваться на сайтах через иностранную электронную почту
Госдума приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты
Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder
Доступны будут российские сервисы, а также альтернативные способы регистрации пользователя.
Госдума РФ одобрила закон, согласно которому на российских сайтах, где нужна регистрация, нельзя будет использовать зарубежную электронную почту.
В скором времени, в отношении пользователей, находящихся на территории РФ, будет предполагаться только четыре способа регистрации:
- по номеру телефона российского оператора;
- через портал «Госуслуги»;
- через Единую биометрическую систему;
- через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юрлицо.
Кроме того законом предусматривает введение ограничений иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Новостные агрегаторы обяжут привести учредительные документы в порядок, соответствующий российскому законодательству.