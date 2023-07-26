«Национальное движение» Саакашвили в Грузии объявили «партией измены»

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili

Неприглядная правда о бывшем грузинском лидере и его соратниках вскрылась благодаря FARA — американскому закону об иноагентах, аналог которого не дали принять в самой Грузии.

Основанную экс-президентом Грузии партию «Единое национальное движение» объявили на родине «партией измены». Об этом пишет EADaily, цитируя председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.

Политик заявил, что обнародованные Минюстом США данные об оплате семьей Саакашвили услуг американских лоббистских компаний свидетельствуют о том, что представители «Нацдвижения» платят деньги за введение санкций против Грузии.

«Это еще раз показывает, что „Нацдвижение“ является партией как войны, так и предательства, они прямые предатели и агенты», — подчеркнул Кобахидзе.

При этом он обратил внимание, что компрометирующие факты о Саакашвили и «Нацдвижении» вскрылись благодаря американскому закону об иноагентах (FARA), аналог которого оппозиция ранее не дала принять властям Грузии, назвав его «российским законом».

«Вы знаете, что в США действует „российский закон“ — закон FARA. И спасибо этому закону за то, что еще раз обнажилось лицо „Нацдвижения“», — заявил Кобахидзе.

Ранее стало известно, что семья Саакашвили, чтобы добиться его освобождения из заключения, платила тысячи долларов американским компаниям. Об этом говорится в отчете Минюста США, который опубликовал данные о работе компаний Akerman и GP International за полгода. За лоббистскую деятельность им выплатили 96 тысяч долларов.

Лоббисты, в частности, покупали статьи об «ужасном состоянии» Саакашвили во влиятельных западных СМИ, убеждали американских сенаторов и госсекретаря США Энтони Блинкена ввести санкции против Грузии, пытались надавить на президента Грузии Саломе Зурабишвили во время ее визита в Нью-Йорк и добиться от нее помилования Саакашвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач из Польши попытался тайно вынести из клиники в Тбилиси образец анализа, взятый у осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.