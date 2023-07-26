Серьезный сбой в организме или здоровое похудение? Плюсы и минусы арбузной диеты

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Эта ягода содержит очень много клетчатки, несмотря на то, что достаточно низкокалорийная.

Многие женщины в России в летние месяцы переходят на арбузную диету — они привыкли к тому, что она легко помогает избавиться от лишнего веса и очищает организм от токсинов.

Да и сама по себе она достаточно проста, всего лишь один-два дня в неделю нужно устраивать разгрузочные дни и потреблять в пищу только арбуз. Может ли такой режим питания привести к проблемам со здоровьем рассказала специально изданию Газета.ру врач Александра Филева.

Эксперт признает — эта ягода содержит очень много клетчатки, несмотря на то, что достаточно низкокалорийная. При такой диете вес стремительно уменьшается, но, к сожалению, преимущественно от воды. Если человек на самом деле хочет похудеть, а не просто избавиться от лишней жидкости, придется сидеть на такой диете всю неделю. А тут уже хочешь или не хочешь, а для организма это чревато серьезными проблемами.

«Дело в том, что белка и жиров в арбузе крайне мало, так же, как и важнейших витаминов и минералов — натрия, витамина В12, фолатов, без которых невозможна нормальная работа организма», — предупреждает эксперт.

Помимо этого, если очень часто злоупотреблять арбузной диетой, из организма начнут вымываться кальций и калий, а без этих двух микроэлементов вес очень быстро вернется обратно.

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