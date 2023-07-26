«С крайним недоумением»: Захарова указала главе ЮНЕСКО на превышение полномочий

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В организации в очередной раз попытались обвинить Россию в том, что она не совершала.

Глава ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, когда обвинила Россию в якобы атаках на исторический центр Одессы. Об этом в ходже брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы с крайним недоумением увидели… пресс-релиз… Госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках», — заявила дипломат.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Позднее в Минобороны заявили, что информация о том, что Россия ударила по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности. Там ответили, что при подготовке к ударам высокоточным оружием проводится тщательная проверка информации и координат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль отверг обвинения в адрес РФ в разрушении храма в Одессе.