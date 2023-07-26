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Страна не поддерживает проводимую политику НАТО в отношении России.

Союзники по НАТО многие годы занимались сдерживанием России, нарушали одно обещание за другим. В итоге страна была вынужден начать специальную военную операцию на Украине, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.

«И в нашем понимании Украину пустили на убой. Но нам с самого начала было понятно, кто виновен. Это не Россия», — заявила Тесфамариам.

Она подчеркнула, что не поддерживает политику, которая была направлена против России. При этом, по словам постпреда, НАТО ослабляло и Европу, «превращало ее в обслугу США и их союзников».

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные под умелым командованием подполковника Буйлова освободили населенный пункт Сергеевка.