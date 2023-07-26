Шойгу назвал Северную Корею важным партнером России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Глава Минобороны РФ провел переговоры со своим коллегой.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», — подчеркнул Шойгу.

Ожидается, что диалог будет способствовать укреплению взаимодействия России и КНДР в сфере обороны.

Вечером во вторник, 25 июля, российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла с официальным визитом в Северную Корею. У трапа самолета министра обороны РФ приветствовал генерал Кан Сун Нам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне.