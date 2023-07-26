Добро пожаловать: безвизовые поездки между Россией и КНР начнутся со дня на день

Глава МЭР Решетников: групповые безвизовые поездки в Иран и Китай запустят к 1 августа

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Все необходимые для этого процедуры уже завершены.

В ближайшие дни туристы из России смогут попасть в Китай и Иран без виз. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, пишет ТАСС.

Оказывается, уже с 1 августа заработают электронные визы.

«К этой же дате мы планируем запустить первые безвизовые групповые поездки с Ираном и Китаем», — заявил Решетников.

Также он добавил, что все процедуры уже завершены и уже со дня на день все запустится.

На возвращение туристических виз изначально был серьезно настроен глава Китая Си Цзиньпин. Еще в 2020 году в России был принят закон, согласно которому с 2021-го должна была открыться подача заявлений на электронные визы для граждан 52 государств. Однако затем по всему миру началась пандемия коронавируса.

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