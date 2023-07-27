Пострадавшие при обстреле ВСУ журналисты «Известий» удостоены орденов Мужества

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Решение о награждении военкоров принял Владимир Путин.

Пострадавшие при обстреле боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналисты «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков удостоены орденов Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Военкор и оператор получили осколочные ранения и другие травмы при ударе неонацистов кассетными боеприпасами в Запорожской области. В группе с ними также был журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, удостоенный ордена Мужества посмертно.

Украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов 22 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала ОБСЕ выразить «неприятие действий» властей Украины и США после атаки боевиков на российских журналистов в Запорожской области.