Путин наградил орденом Мужества погибшего при обстреле военкора Журавлева

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Награды также получили журналисты «Известий».

Погибший при обстреле боевиков в Запорожской области военкор Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Награды также были удостоены пострадавшие при ударе журналисты «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов 22 июля. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство российского журналиста Ростислава Журавлева украинскими неонацистами в Запорожской области осудила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.