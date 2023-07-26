Шойгу возложил цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirk Renckhoff; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой. Монумент, расположенный на одной из самых высоких сопок — горе Моранбон, воздвигнут 15 августа 1946 года.

«Ранее глава российского оборонного ведомства возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в самом центре столицы КНДР», — добавляется в сообщении ведомства.

Вечером во вторник, 25 июля, российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла с официальным визитом в Северную Корею. У трапа самолета министра обороны РФ приветствовал генерал Кан Сун Нам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шойгу прибыл с официальным визитом в Северную Корею.