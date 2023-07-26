Через не хочу: что будет страховщикам за уклонение от оформления ОСАГО

Страховщиков могут начать наказывать за уклонение от заключения договора ОСАГО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

В последнее время, как отмечается, увеличилось число жалоб на агентов.

Страховщиков будут наказывать за отказ оформлять ОСАГО. В Минфине уже разрабатывают меру административной ответственности, если организация не хочет заключать договор.

В последнее время увеличилось число жалоб на агентов, причем по закону они не имеют права отказать официально. Поэтому они ищут всевозможные способы уклониться от выдачи полиса.

Например, из-за технических сбоев в работе сайта. Юристы даже определили категории водителей, которые обычно оказываются в группе риска.

«Чаще всего от этого страдают молодые водители, потом владельцы старых машин, таксисты — те, кто заключает договора на короткие промежутки. Вот сейчас ввели закон, что уменьшится срок заключения договора. И, в принципе, для таксиста проблем будет меньше», — отметил автоюрист Евгений Монташов.

Договоры с водителями этих категорий компании считают убыточными. Эксперты советуют требовать у организации письменный ответ причин отказа. И с документом сразу обращаться в Российский союз автостраховщиков.