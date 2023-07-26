США обеспокоены возможными последствиями участия Тревора Рида в боях на Украине

CNN: США боятся, что действия Рида на Украине навредят диалогу с Россией по заключенным

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Отсидевший два года в российской тюрьме и обменянный на летчика Ярошенко американец после освобождения стал наемником киевского режима.

Участие в боевых действиях на Украине бывшего американского морпеха Тревора Рида может навредить взаимодействию США с Россией по обмену заключенными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

В частности, в США обеспокоены перспективами возвращения журналиста Эвана Гершковича и экс-морпеха Пола Уилана, находящихся под стражей в России за шпионаж.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что действия Рида на Украине «не должны иметь никакого влияния» на переговоры по освобождению других американских заключенных. По словам Блинкена, американские власти «полны решимости» вернуть Гершковича и Уилана домой, несмотря на «всевозможные проблемы» в отношениях с Россией.

Накануне издание The Messenger со ссылкой на источник в минобороны США сообщило, что американский гражданин Тревор Рид, который с 2020 года отбывал наказание в российской тюрьме за нападение на полицейских, а в 2022 году был обменян на российского летчика Константина Ярошенко, получил ранения в боевых действиях на Украине.

Уточнялось, что Рид, будучи ветераном морской пехоты США, поехал в качестве наемника воевать на Украину. Около двух недель назад он подорвался на мине и попал в больницу в Киеве. Теперь Рид просит правительство США перевести его в американский военный госпиталь на территории Германии или Польши.

В свою очередь американские чиновники якобы недовольны поведением Рида, так как США ранее приложили массу усилий, чтобы освободить его из российской тюрьмы, где он провел около двух лет. Кроме того, американец отправился воевать на Украину самовольно, тогда как власти США не рекомендовали своим гражданам этого делать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд отказал адвокатам корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича в изменении ему меры пресечения. Обвиняемый в шпионаже журналист останется под стражей.