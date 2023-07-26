Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские летчики уничтожили живую силу и военную технику противника.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес два удара по позициям 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра западной группировки войск Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск „Запад“ нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной мехбригады в районе Кучеровки и Павловки», — заявил Зыбинский.

Кроме того, на купянском направлении российские танки и артиллерия поразили позиции подразделений 32-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Стельмаховки.

Также Минобороны предоставило кадры работы танков Т-90М «Прорыв» на купянском направлении. Уверенно действуя на поле боя, российские танкисты подавили огневые точки и опорные пункты ВСУ в условиях применения противником противотанковых средств поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли мощный удар по иностранным наемникам, примкнувшим к ВСУ, и складам западного вооружения в Черкасской области.