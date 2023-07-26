На Украине заявили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области

Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения в ночь на 26 июля

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

По данным украинских источников, в регионе объявлена воздушная тревога.

Промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения в результате взрывов в регионе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.

По словам чиновника, на промышленных объектах Первомайской громады после взрывов начался пожар. До этого издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области. Сирены воздушной тревоги были слышны и в Сумской области.

Также по данным украинских СМИ, два дня назад несколько взрывов прогремели в городе Измаил Одесской области. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) и объявлении воздушной тревоги. Жителей области призвали оставаться в укрытиях. Ряд источников сообщил об отключении света.

После теракта украинских террористов 10 октября на Крымском мосту Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ заявил о праве России на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве.