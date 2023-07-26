«Не думали, что можем»: Байден сделал очередное шокирующее заявление

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ken Cedeno - Pool via CNP; 5-tv.ru

Американский лидер выступил с речью, которая была посвящена вопросам расширения доступа населения к психологической помощи.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь озадачил сограждан. Он выступил с речью, которая была посвящена вопросам расширения доступа населения к психологической помощи.

Глава государства заявил, что американская администрация под его руководством положила конец раковым заболеваниям. При этом недавно онкологическое общество США предупредило, что в стране вошли в пятерку самых дефицитных лекарств препараты, которые используют при химиотерапии. Но Байден все равно убежден — рак в Америке побежден.

«Меня спрашивали, что бы ты сделал, если бы мог сделать все. Я ответил, излечил бы рак. Почему рак? Потому что мы не думали, что можем излечить рак. Но мы можем. Мы покончили с раком, каким мы его знали», — говорит он.

Вообще, американский лидер такие вот номера выдает уже оптом. Во время своего выступления он еще и заявил, причем дважды, что жертвами коронавируса в США стали сто человек. При этом, по официальным данным, во время пандемии COVID-19 погибли больше миллиона американцев.