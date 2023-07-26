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Запад не хочет, чтобы правда была услышана мировым сообществом.

Великобритания препятствует приглашению на Совет Безопасности ООН свидетелей гонений на каноническую православную церковь на Украине. Лондон делает все возможное, чтобы этих людей никто не услышал. Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при организации — Дмитрий Полянский. Заседание в Совбезе, посвященное преследованию УПЦ со стороны киевских властей, состоится сегодня. Инициатором стала российская сторона.

«Британское председательство в Совете безопасности уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить. Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам! Посмотрим, чем это все закончится, идти у них на поводу мы не намерены!» — написал в соцсетях дипломат.

Гонения на каноническую православную церковь на Украине усилились почти год назад. Раскольники захватывают храмы, священники подвергаются преследованию. А власти пытаются отобрать у верующих их главную святыню — Киево-Печерскую Лавру. Договор аренды был разорван, от монахов потребовали покинуть обитель. Несколько корпусов опечатаны. А настоятеля Лавры — митрополита Павла — суд в Киеве отправил в следственный изолятор.