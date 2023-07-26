Медицинское чудо: из бедра десантника в зоне СВО достали 30-миллиметровый снаряд

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Пациент добрался до госпиталя сам, после чего медицинское учреждение пришлось эвакуировать.

То, что сделали наши военные врачи, может войти в учебники по медицине. По сети разлетелись кадры операции российского десантника, у которого из бедра достали 30-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд. Несмотря на ранение, пациент сам добрался до госпиталя, а когда пришли первые снимки, в медучреждении одновременно начались эвакуация и операция.

Причем, страховали хирургов саперы. Все подробности уникального случая расскажет Ярослав Богат.

Пациент в полном сознании и еще пока не понимает почему медикам пришлось так срочно облачиться в броню и каски. Перенос носилок с максимальной осторожностью. У раненого бойца подозрение на снаряд. Неразорвавшийся. Прямо в ноге.

Любое неосторожное движение может привести к детонации. Первые снимки подтверждают — прямо в бедре силуэт снаряда 30-милиметрового калибра.

В это время в госпиталь уже мчали саперы, а с этажа где находится операционная эвакуировали всех больных и персонал. Раненый до последнего думал, что в ноге обычный осколок.

Это десантник с позывным «Цыба». Выполнял задачи на Артемовском направлении. В одной из самых горячих там точек — Клещеевке. После того как стало понятно, машина повреждена, он вместе с сослуживцами самостоятельно дошел до места эвакуации.

«Всех товарищей собрал и побежали, минуты через две машина взорвалась полностью», — рассказывает «Цыба».

Отдельному медицинскому отряду тульского соединения воздушно-десантных войск к экстремальным операциям не привыкать, их делали и на полу в землянках. Но чтобы такое — впервые. Случай уникальный и смертельно рискованный. Именно поэтому скальпель пришлось взять только после четких указаний саперов.

«Они оценили снаряд, как его вытаскивать каким способом, мы только после их консультации, понимали что нам придется делать. Не за головку, а за хвост брать снаряд надо было, вытянуть аккуратно не задевая других тканей», — рассказывает старший ординатор хирургического отделения Алексей.

Военными медиками было принято решение оперировать только мужским коллективом, пара хирургов анестезиолог, ассистировал командир медбата.

«Здесь были все добровольцы, штатные сотрудники военнослужащие, военные врачи все были, женщин всех удалили», — заявил начальник хирургического отделения.

Кадры самой операции. Заключительные консультации. Начало. К ране подбираются с хирургической точностью и максимальной осторожностью саперов. Несмотря на работу в полном обмундировании руки медиков тверды как камень.

Боеприпас тут же отправляют в специальный бокс, в котором специалисты увозят его для уничтожения. Снаряд как выяснялось — осколочно-фугасный.

То, что сделали медики — может войти в учебники по военной медицине. Но главное для всех кто рисковал собой у операционного стола — это конечно же состояние пациента. Жизни раненого десантника больше ничего не угрожает, он уже отправлен в другой госпиталь, для восстановления и реабилитации.