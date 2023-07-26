Российские военные отбили атаку ВСУ под Раздоловкой

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Поддержку штурмовикам оказывают САУ «Нона».

Российские войска громят ВСУ на донецком направлении! Противник пытался прорвать нашу оборону в районе Раздоловки. Но солдаты российской армии ответили прицельной стрельбой из минометов и артиллерии. Противник понес большие потери и отказался от дальнейших попыток продвинуться вперед.

А это уже кадры ближнего боя. В перестрелке наши бойцы подстрелили пулеметчика, чем обратили в бегство остальных боевиков. На некоторых участках фронта украинцы массово сдаются в плен.

«Нашли в Telegram как сдаться в плен. Вышли на представителей РФ, частот 140 200. И нам дали дальнейшие указания для сдачи в плен», — рассказывает пленный.

На Красно-Лиманском направлении наша армия освободила Сергеевку. Поддержку штурмовым подразделениям оказали самоходные установки «Нона». Массированным ударом они уничтожили кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты украинских войск. Скопление техники вычислили операторы БПЛА. Для ударов использовали осколочно-фугасные и термобарические снаряды.