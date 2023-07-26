Уверял полицию, что это хобби: 60-летнего разводчика конопли задержали в Приморье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Для стражей порядка аргументы задержанного оказались неубедительными.

Целую наркоплантацию обнаружили приморские полицейские на огороде 60-летнего местного жителя. Вместо овощей мужчина выращивал там коноплю — всего более тысячи кустов.

По словам фермера, запрещенным растением он не торговал, а разводил его для себя — якобы такое необычное хобби. Для стражей порядка эти аргументы оказались неубедительными.

Тем более, при обыске в доме также нашли около полутора килограммов ферментированных листов конопли. Теперь ближайшие десять лет приморец может провести в тюрьме — на него заведено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Санкт-Петербурга сделал из своего дома нарколабораторию. Мужчина выращивал наркотики прямо в своей квартире на улице Вадима Шефнера.

По уточненной информации, дома у петербуржца нашли 51 растение, предположительно, конопли. Также следователи изъяли вещество зеленого цвета и оборудование для культивации.