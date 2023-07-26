И полезно, и вкусно: чем полакомиться, когда хочется мучного

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Подобное пристрастие говорят о дефиците некоторых полезных веществ, которые организм старается как можно скорее восстановить.

Если постоянно хочется полакомиться чем-то мучным, лучше всего съесть продукты богатые клетчаткой, ферментированные, позволяющие избежать поедания сахара, объяснила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Она рассказала, что тяга к мучному чаще всего сигнализирует о нарушении баланса белков, жиров и углеводов. Кроме того, еще одними причинами являются инсулинорезистентность, нарушение синтеза лептина, хронический недосын. Чтобы все это исправить, необходимо наполнить организм «хорошими» бактериями. Любимые мучные изделия можно заменить на альтернативные, такие же вкусные, но более полезные.

«Заменой булкам при тяге к мучному станут медленные нешлифованные крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые, овощи, зелень. Также стоит подключить к решению проблемы яблоки, абрикосы, шпинат, свеклу, авокадо, брокколи и морковь. И, конечно же, белковые продукты», — пояснила специалист.

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