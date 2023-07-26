Огнеметчики ЦВО выжигают противника: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

От реактивного пехотного огнемета невозможно спрятаться в блиндажах и подземных сооружениях.

Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) в буквальном смысле выжигают врага в зоне спецоперации (СВО). Работу огнеметчиков на Красно-Лиманском направлении показали в Минобороны РФ.

Опорный пункт ВСУ военнослужащие группировки «Центр» обнаружили при помощи беспилотников. После чего на максимально близкое расстояние подобрались огнеметчики в составе штурмовой группы, применив реактивный пехотный огнемет (РПО-А) «Шмель» и легкий пехотный огнемет (ЛПО-97). Использование термобарических боеприпасов позволило в буквальном смысле выжечь боевиков, укрывшихся в окопах. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражает все живое в большом объеме пространства, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.

На Купянском направлении врага кошмарят экипажи танка Т-90М «Прорыв», редкие кадры их работы также предоставили в оборонном ведомстве. На рубеж открытия огня экипаж выдвинулся получив четкие целеуказания. Уверенно действуя на поле боя, российские танкисты подавили огневые точки и опорные пункты ВСУ в условиях применения противником противотанковых средств поражения.

Ни раз командованием группировки отмечалось, что танкисты Западного военного округа уверенно и профессионально действуют на поле боя, подавляя огневые точки, наблюдательные пункты и технику националистов.