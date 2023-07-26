Могут начать задумываться: названы четыре главных кандидата на выход из ЕС

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Евросоюз отнимает суверенитет у стран, находящихся в нем. поэтому некоторые из них не видят плюсов пребывания там, отметила политолог Наталья Макеева.

Выйти из Евросоюза могут Франция, Германия, Польша и Венгрия. Эти страну уже задумываются об этом, сообщила в беседе с URA.RU заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева.

Как она пояснила, Польша может поднять такой вопрос, если Россия возьмет Украину под полный военно-политический контроль, тогда встанет вопрос о статусе Польши. Германия же может задуматься о выходе из ЕС из-за того, что государство само по себе мощное, членство возможно даже тянет на дно его. Венгрия может покинуть ЕС уже в течение двух лет. При этом политолог отметила, что Евросоюз не так и хорошо, он отнимает у стран, находящихся в нем, суверенитет.

«ЕС не есть нечто суверенное, не есть нечто противоположное коллективному Западу, во главе которого стоят США. Британия тоже является важным актором. Надо понимать, что англосаксы есть нечто единое. Нельзя говорить об англосаксонских элитах, американских, британских отдельно. ЕС совершенно не суверенное образование. Марионеточная структура, глобалистский проект», — подытожила специалист.

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