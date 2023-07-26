Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду, 26 июля

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День столкновения энергий как водится, склонен к разрушению планов, любит форс-мажоры и неприятности разного масштаба.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 июля?

В среду все может валиться и рук. И даже резаться по дороге. День столкновения энергий как водится, склонен к разрушению планов, любит форс-мажоры и неприятности разного масштаба. Слава богам, мы уже знаем как себя вести в такие нестабильные денечки.

Совет дня: забейте на все ваши важные дела и отправляйтесь отдыхать. Если не получается улизнуть с работы, то посвятите день рутине, не занимайтесь ничем важнее разбора рабочей почты. А вечерком можно прогуляться на лоне природы или посетить высококультурное учреждение.

Предостережение дня: среду не располагает к началу лечения и долгосрочному партнерству. Имеет смысл заняться этим суперважными занятиями в иной, благоприятный по энергиям день.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.