Спорные метры: в Петербурге увеличат штраф за незаконную перепланировку

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В первую очередь законопроект коснется тех, кто переделывает коммунальные квартиры в компактные студии в центре города.

В Северной столице всерьез взялись за любителей незаконных перепланировок в квартирах — и этому примеру вскоре может последовать вся страна. Депутаты Заксобрания решили в 40 раз увеличить штрафы для тех, кто без согласований «нарезает» коммунальные квартиры на отдельные студии, а потом их сдает.

Санитарные, градостроительные нормы, интересы соседей — таких владельцев это все мало волнует. Но если петербургские законодатели найдут поддержку на федеральном уровне, ситуация может сильно измениться. Роман Иконников выяснял, а стоит ли вообще ввязываться в покупку такого микрожилья?

Квартира-студия в центре Петербурга по выгодной цене. Таких предложений на рынке недвижимости становится все больше. В основном, за счет трансформации больших коммунальных квартир. Как это было сделано, например, в доме на 12-й линии Васильевского острова. Вместо одной квартиры — целых пять, и каждая с собственным санузлом. При этом согласовывать перепланировку никто не торопится.

«Тут этого не было, да?»

«Нет. Это не узаконено, но перенос мокрых точек на первом этаже разрешен. Так нам сказал ипотечный менеджер».

Такая же ситуация в коммунальной квартире на Херсонской улице. Бывшую комнату, переоборудованную под студию, здесь продают на втором этаже за три миллиона рублей. Перепланировка тоже самовольная, но владелец жилплощади этого не скрывает и говорит, что получить разрешение практически невозможно.

Эксперты рынка недвижимости называют сделки по студиям в старом фонде рискованными. Если у продавца нет выписки ЕГРН о проведенном переустройстве, то торопиться с покупкой такого помещения не стоит.

«Есть компании, которые продают даже не готовое, а они показывают: вот у нас есть квартира, вот мы здесь делаем ремонт, вот вам рендеры, вот мы потом узаконим перепланировку, а вы заплатите. Вот тут может быть ценник, на самом деле, даже ниже. Такое я бы вообще не брал, потому что там обычно договор составлен таким образом, что вам никто ничего не должен», — поясняет риелтор Даниил Ширипов.

Покупка кота в мешке может быть чревата проблемами с дальнейшим оформлением, говорят юристы. Чаще всего студия в коммуналке — это долевка. Поэтому для любых изменений жилплощади потребуется согласие от всех собственников соседних квартир-комнат.

«Один из собственников может подать иск. Дальше — перепроверить данный акт МВК, и опять же признать незаконным данное переустройство и соответствующий раздел данной квартиры», — говорит юрист Владимир Малашин.

Перечень перепланировок, за которые будут штрафовать собственников жилых помещений, еще не утвержден. Но задуматься о возможных проблемах стоит уже сейчас. По мнению экспертов рынка недвижимости, более надежным вариантом станет приобретение полноценной однокомнатной квартиры в спальном районе, чем даже самая выгодная покупка псевдостудии в коммуналке.