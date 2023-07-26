Крупнейшие итальянские курорты задыхаются от лесных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mattia Torretta; 5-tv.ru

В безопасные места уже эвакуировали полторы тысячи местных жителей.

Охвачены огнем сейчас и крупнейшие итальянские курорты! Особенно сложная ситуация на Сицилии. Из-за лесных пожаров там погибла женщина, десятки человек пострадали. В безопасные места уже эвакуировали полторы тысячи местных жителей.

Аэропорт «Палермо» закрыли, потому что пламя подошло вплотную к взлетной полосе. Сейчас огонь подбирается и к пляжам. А еще к больницам и жилым домам.

На Сицилии абсолютный рекорд — плюс 47. По мнению экспертов, для восстановления сгоревших на острове лесов потребуется не менее 15 лет.