Писала стихи и песни: что известно об убийстве девочки вышедшим на днях зэком

Подозреваемый в убийстве девочки в Дивногорске 10 дней назад вышел из колонии

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

Девушку искали несколько дней сотни людей, веря в то, что она все же найдется живой и невредимой.

Совершенно дикое преступление обсуждает сейчас вся Сибирь. Под Красноярском нашли тело пропавшей в выходные 16-летней Полины — у нее было перерезано горло. Она собиралась к подруге, но так до нее и не дошла. Родители в панике бросились на поиски, а вместе с ними еще сотни человек.

Оказалось, что на девушку напал бывший заключенный, который буквально десять дней назад вышел из колонии, где сидел за изнасилование. Хаирбек Алмакаев знает все подробности жуткой истории.

Задержание изверга

Вскрыв двери, бойцы спецназа буквально вламываются в квартиру, где скрывается подозреваемый в особо тяжком преступлении. Иван Попенко пытается сопротивляться, но в доли секунды оказывается на полу. На запястьях с характерным щелчком застегиваются наручники. Силовики сработали жестко, но профессионально.

Мужчина тяжело дышит. И старается спрятать лицо от камеры — его подозревают в изнасиловании и жестокой расправе над школьницей. По данным следствия, своей жертве он перерезал горло.

«За что задержали?» — спросили у него на допросе.

«За убийство».

«Кого?»

«Девушки».

«Когда?»

«Два дня назад».

«С кем был?»

«Один».

На допросе в следственном отделе задержанный не стал менять показания. Вероятно, надеется, что искренность поможет ему смягчить наказание. За совершенное преступление ему может грозить пожизненное заключение.

«Признаете?»

«Да».

«С задержанием согласны?»

«Да».

Нашли рядом с ножом и без одежды: как произошло убийство ребенка

16-летняя Полина пропала в Дивногорске еще в субботу. Сказала родственникам, что пойдет на прогулку с подругой, и обещала вернуться к десяти вечера. Ее отец, бывший полицейский, не любил, когда дети задерживались допоздна. Когда дочь не вернулась в обозначенное время, а телефон оказался выключен, Жигаев сразу пошел в дежурную часть, написал заявление, а сам отправился на поиски.

Новость об исчезновении школьницы всполошила маленький Дивногорск. Подключились местные жители, а также волонтеры из соседних городов. Люди прочесывали город и его окрестности без сна и отдыха два дня. А к вечеру третьего дня тело девочки с перерезанным горлом было найдено в лесу.

«Она была вон там обнаружена, в овраге, в плавках, в трусах. Тело лежало в 20-30 метрах где-то от дороги. Ее было хорошо видно, блондинка без одежды в кустах», — сообщила волонтер Елизавета Соснова.

На месте жестокой расправы над несовершеннолетней следователи нашли множество улик. Здесь же в паре метров от тела лежало и орудие убийства — кухонный нож. Им преступник нанес смертельное ранение в шею подростка. Кроме того, удалось изъять и биологические следы убийцы. Была назначена срочная экспертиза обнаруженных образцов ДНК, теперь установление личности злоумышленника оставалось делом считанных часов.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летней жительницы Дивногорска. По поручению руководителя ГСУ к расследованию уголовного дела подключились следователи первого управления по расследованию особо важных дел», — сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Жители городка боялись выйти на улицу и требовали скорейшего задержания убийцы. Оперативники сработали на опережение и уже на следующее утро установили местонахождение подозреваемого и быстро его задержали.

Освободился меньше чем за две недели до преступления

Оказалось, 35-летний Иван Попенко ранее уже отсидел срок за убийство и освободился из мест лишения свободы всего лишь за десять дней до встречи с Полиной.

«Никто не ожидал, все думали, что вернется. Мало ли, подростковый период, погуляет, или еще что-то. Мало ли, какие там ситуации. Так что все в трансе у нас, просто все, весь дом. Девчонки (погибшая и ее сестра. — Прим. ред.) очень хорошие, что одна, что другая», — рассказала соседка Полины Маргарита Поспелова.

Полина была доброй и писала стихи

Соседи и знакомые семьи Полины не могут поверить в случившееся, а главное — понять, как 16-летняя школьница могла оказаться рядом с уголовником.

«Она была очень общительным, добрым (человеком). Играла на гитаре, писала стихи, песни. Записывала музыку. Очень легко знакомилась с людьми», — рассказала подруга Полины.

Сейчас с задержанным работают следователи: устанавливают, действовал Попенко один, или у него могли быть сообщники. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.