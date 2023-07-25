Фото, видео: 5-tv.ru

Зампред правительства выступил с приветственным словом перед участниками образовательного заезда «Наука как искусство».

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму, где открыл образовательный заезд «Наука как искусство» и выступил с приветственным словом перед его участниками. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры мероприятия.

«Одна из национальных целей развития, обозначенных Главой государства — создание возможностей для самореализации и развития талантов. Творчество — один из самых ярких способов самовыражения и формирования гармонично развитой личности. Получается, что каждый из вас вносит свой вклад в это важное общее дело, являясь непосредственным участником процесса», — заявил Чернышенко.

По словам вице-премьера, особенно важно на разных этапах жизни создавать условия для гармонично развитой личности, потому что ее формирование происходит постепенно. Кроме того, Чернышенко предложил сделать арт-кластер частью программы молодежного и студенческого туризма «Студтуризм.рф».

Этим летом в Судаке открылся образовательный центр Академии творческих индустрий «Меганом». Дмитрий Чернышенко в продолжение своего визита в Крым ознакомился и с этой территорией, которая стала ядром курорта «Таврида. АРТ».

Образовательный заезд «Наука как искусство» пройдет с 24 по 30 июля. На него собрались более 320 молодых ученых, экологов, блогеров и художников из 68 регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 17 по 21 августа в Крыму, в бухте Капсель, пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». В течение пяти дней зрители смогут посетить пять ключевых фестивалей внутри общей программы, увидят презентации новейших разработок молодых российских ученых и яркую шоу-программу на протяжении всех дней фестиваля.