Пентагон заявил, что российский истребитель якобы повредил дрон США над Сирией

В Пентагоне пожаловались, что российский самолет повредил американский беспилотник в небе Сирии

Фото: Reuters / Janis Laizans

Это уже вторая жалоба американских военных за июль на действия ВКС России.

В Пентагоне заявили, что российский военный самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией. Инцидент якобы произошел 23 июля.

Утверждается, что российский истребитель выпустил осветительные ракеты, одна из которых попала в беспилотник MQ-9, повредив его винт. Дрон удалось доставить на базу. При этом в Пентагоне заявили, что действия российских сил отвлекают от миссии по окончательному разгрому ИГ*.

В свою очередь Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) ранее неоднократно заявлял о провокационном поведении американских сил в небе над арабской республикой.

В начале июля военные США также утверждали, что российские истребители дважды за сутки «атаковали» американские беспилотники над Сирией. Тогда, согласно версии американских военных, российские Су-34 и Су-35 пролетели рядом с разведывательно-ударными БПЛА MQ-9 Reaper и сбросили перед ними осветительные ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инциденте с дроном MQ-9 и российским истребителем Су-27 в небе над Черным морем, в результате которого американский беспилотник потерпел крушение.

* — запрещенная в России террористическая организация.