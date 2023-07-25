Не могут жить без смартфона: почти четверть россиян признались в номофобии

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Люди не заметили, как стали рабами своих гаджетов.

Около четверти россиян подвержены номофобии — боязни остаться без своего смартфона или оказаться вдалеке от него. К таким выводам пришло издание KP.RU, проведя опрос среди подписчиков своего сайта в соцсетях и мессенджерах.

Зависимость от смартфона признали у себя 22% респондентов. Причем 14% из них отмечают, что буквально не выпускают гаджет из рук: уткнувшись в него обедают, едут в транспорте и даже общаются с друзьями.

От опций, предоставляемых смартфоном, зависимы 8% опрошенных. Они признались в привыкании к тому, что устройство позволяет оперативно связаться с кем-либо, найти нужный адрес или другую полезную информацию в интернете.

Подавляющее большинство — 64% респондентов — утверждают, что не чувствуют зависимости от смартфона, хотя и пользуются им регулярно.

Оставшиеся 14% опрошенных отмечают, что не носят смартфон с собой и пользуются им лишь изредка. При этом 9% из них говорят, что могут и вовсе спокойно обойтись без гаджета, если, например, забудут его на неделю на даче.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Настасья Самбурская вцепилась зубами в уличного грабителя, который пытался вырвать у нее из рук смартфон. Звезда «Универа» призналась, что в устройстве вся ее жизнь — фото, видео и личная информация.