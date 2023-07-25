Роман Костомаров впервые встретился с детьми после выписки из больницы

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / kostomarovroman / Роман Костомаров

Трогательное видео фигурист выложил в социальных сетях.

Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео в социальных сетях. В ролике показано, как фигурист встречает детей, которые вернулись из отдыха.

«Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — написал спортсмен.

Встреча сопровождается теплыми объятиями и словами. Дети увидели отца впервые после того, как он попал в больницу.

Олимпийский чемпион попал в больницу в начале 2023 года. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние спортсмена стремительно ухудшалось.

За это время Костомаров пережил кому, два инсульта, сепсис и гангрену. Вследствие осложнений ему ампутировали пораженные некрозом стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорит активность Костомарова в соцсетях после выписки.