Суд отправил под домашний арест инженера по делу об аварии в ТЦ «Времена года»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

Свою вину мужчина не признал.

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест 39-летнего главного инженера по делу об аварии в ТЦ «Времена года». Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ („Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц“). Вину он не признал», — говорится в сообщении.

Прорыв трубы в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел 22 июля. В результате ЧП погибли четыре женщины — работницы пекарни магазина «Глобус Гурмэ», расположенного в торговом центре. Еще десять человек пострадали, все они госпитализированы.

По словам одной из работниц пекарни, все произошло настолько быстро и неожиданно, что люди просто не успели среагировать и покинуть помещение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инженер торгового центра «Времена года» оказался не единственным фигурантом дела.