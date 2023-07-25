«Новый коридор»: как Украина пытается искать пути для поставок зерна
Украина намерена создать новый зерновой коридор после получения F-16
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Для этого Киев снова обращается за помощью к союзникам. Что на этот раз просят у США?
Украина в ближайшее время надеется получить от США истребители F-16, чтобы больше не зависеть от России в вопросе поставок зерна. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый коридор», — сказал Кулеба в эфире телеканала France 24.
По его словам, вопрос о поставках самолетов уже решен. Но пока есть нюанс в сроках.
Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. На следующий день инициатива окончательно прекратила свою работу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, согласится ли Россия на переговоры по зерновой сделке.